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Все товары

В наличии | ТГ
Лидер продаж
Скидка
-2% скидка
Набор для начинающих «Пионер»
3 500 руб.
3 400 руб.
Лидер продаж
Стартовый набор с Raspberry Pi 3 B+
4 790 руб.
Скидка
-36% скидка
Набор датчиков и устройств 37 в 1
2 980 руб.
1 880 руб.
Предзаказ
Мини-компьютер Raspberry Pi 4 Model B (8Gb)
6 600 руб.
Предзаказ
Мини-компьютер Raspberry Pi 4 Model B (4Gb)
5 200 руб.
Предзаказ
Мини-компьютер Raspberry Pi 4 Model B (2Gb)
4 100 руб.
Мини-компьютер Raspberry Pi 3 Model B+
3 490 руб.
Мини-компьютер Raspberry Pi 3 Model B
3 400 руб.
В наличии | ТГ
Джампер jumper перемычка 2.54мм
5 руб.
В наличии | ТГ
Универсальный коннектор проводов PCT-213
45 руб.
В наличии | ТГ
Дополнительный модуль для M5Stack Light Unit with Photo-resistance
350 руб.
В наличии | ТГ
Дополнительный модуль для M5Stack Mini RFID Unit (MFRC522)
550 руб.
В наличии | ТГ
Дополнительный модуль для M5Stack I2C Joystick Unit
600 руб.
В наличии | ТГ
Базовый модуль M5Stack BaseX
2 500 руб.
Набор M5GO IoT Starter Kit
6 000 руб.
Дисплей HMI TJC4827K043 480×272 / 4,3”
2 600 руб.
В наличии | ТГ
Двухлопастные пропеллеры GemFan Flash 7042 Красные
300 руб.
В наличии | ТГ
Двухлопастные пропеллеры GemFan Flash 7042 Голубые
300 руб.
В наличии | ТГ
Двухлопастные пропеллеры GemFan Flash 7042 Прозрачные
300 руб.
В наличии | ТГ
Двухлопастные пропеллеры GemFan Flash 7042 Черные
300 руб.
Переменный резистор (потенциометр) WH148 B1M
18 руб.
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